Missgeschick bei Fahrradtour: Joe Biden stürzt mit Rad

Joe Biden (79) verbringt das Wochenende in Rehoboth Beach im US-Bundesstaat Delaware, um gemeinsam mit seiner Frau Jill Biden (71) 45. Hochzeitstag zu feiern, den das Paar am vergangenen Freitag (17. Juni) zelebrierte. Am Samstagmorgen schwang sich der US-Präsident in Begleitung seiner Sicherheitsleute und seiner Ehefrau auf sein Fahrrad.