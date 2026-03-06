Mission geht weiter: Netflix plant vierte «The Night Agent»-Staffel

Peter Sutherland kommt zurück. Netflix hat die politische Actionserie «The Night Agent» um eine vierte Staffel verlängert – ein Schritt, der diesmal ungewöhnlich lange auf sich warten liess. Denn während die Zusage für Staffel drei bereits dreieinhalb Monate vor der Premiere von Season zwei kam, wartete Netflix beim jüngsten Renewal zunächst ab, wie der Serienstart bei den Zuschauern ankommt. Die Entscheidung fiel schliesslich aber doch nur zwei Wochen nach dem Debüt der dritten Staffel am 19. Februar.