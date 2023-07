«Mission: Impossible 7»: Die spektakulärsten Stunts des Bockbusters

«So werden Filme gar nicht mehr gemacht»

Der Motorrad-Basejump ist dabei längst nicht die einzige Szene aus dem Agenten-Sequel, bei der Cruise ein grosses Risiko eingegangen ist. So steuerte der Star auf den Kopfsteinpflaster-Strassen Roms während einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd sein Auto einhändig, da er in der Geschichte des Films mit einer Handschelle an seinen Co-Star Hayley Atwell (41) gekettet ist, die in «Mission: Impossible 7» die neue Figur Grace spielt. «Tom musste wirklich mit einer Hand in Handschellen fahren, da wurde nicht gemogelt», berichtet Stunt-Koordinator Wade Eastwood (52) in einem ebenfalls auf YouTube zu sehenden Video über die Autoverfolgungsjagd in Rom, bei der wie bei allen grossen Action-Setpieces des Blockbusters ausschliesslich auf handgemachte, praktische Effekte gesetzt wurde.