«Mission Impossible 7»-Weltpremiere: Tom Cruise verteilt Küsschen

In Italiens Hauptstadt wurde ein Grossteil des Streifens gedreht. «Ich möchte Rom und der Stadt danken», erklärte Cruise laut «Variety» in seiner Rede. «Ausserdem durften wir in Venedig filmen, was in sehr schwierigen Zeiten in diesem Land aussergewöhnlich war. Ich habe davon geträumt, hierherzukommen und es mit Ihnen allen zu teilen.» Bereits seit Kindesalter sei es sein Ziel gewesen, «Filme zu machen und zu reisen. Und nicht nur ein Tourist zu sein, sondern in dieser Welt arbeiten und die Kultur verstehen zu können», sagte Cruise.