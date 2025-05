«Mission: Impossible 8»: Ein letztes Mal das Unmögliche möglich machen

Habt ihr gehört? Bald kommt ein «Mission: Impossible»–Streifen in die Kinos, gedreht von Brian De Palma (84). Genau, eine Filmadaption dieser «Kobra, übernehmen Sie»–Serie aus den 60er–Jahren, die erst vor Kurzem als «In geheimer Mission» neu aufgelegt wurde. Das kann ja nur floppen! So oder so ähnlich könnte manch Filmfan vor fast 30 Jahren reagiert haben, als Tom Cruise (62) im August 1996 erstmals in die Rolle des Ethan Hunt schlüpfte und sich auf seinen Debüt–Einsatz begab. Doch die unmögliche Kino–Mission glückte und der Rest ist rasante Filmgeschichte.