«Mission: Impossible - Dead Reckoning»: Das zeigt der erste Trailer

Zu sehen ist der Superspion in dem neuen Clip etwa hoch zu Ross in der Wüste, bei einem Kampf in einer tropfenden Höhle, bei einer wilden Verfolgung im Auto sowie bei einer Jagd auf dem Zugdach. Das Video endet mit einem spektakulären Motorradsprung von einer Klippe. Jener Stunt hat bereits während der Dreharbeiten für Aufsehen und Schlagzeilen gesorgt.