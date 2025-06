«Mission: Impossible»-Komponist Lalo Schifrin ist gestorben

Geboren am 21. Juni 1932 in Buenos Aires als Sohn des Konzertmeisters der örtlichen Philharmonie, zeigte Schifrin früh aussergewöhnliches Talent. Während seines Studiums am Pariser Konservatorium ab 1952 festigte sich seine Überzeugung, dass die Grenzen zwischen klassischer Musik und Jazz künstlich seien und überwunden werden müssten. Seine Karriere nahm 1958 entscheidenden Schwung auf, als er in die USA zog und von 1960 bis 1962 als Pianist und Arrangeur für Jazz–Legende Dizzy Gillespie (1917–1993) arbeitete.