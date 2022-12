Mit 14 Jahren: «Bones or No Bones»-Mops Noodle ist gestorben

TikTok trauert um eines seiner liebsten Haustiere: Der Mops Noodle, der während der Corona-Pandemie durch seine «Bones or No Bones»-Voraussagen die Herzen von Millionen von TikTok-Nutzern eroberte, ist gestorben. Das teilte sein Besitzer Jonathan Graziano am Samstag (3. Dezember) auf der Plattform mit. Noodle starb demnach am Freitag im Alter von 14 Jahren. «Er war zu Hause, er war in meinen Armen», sagt Graziano mit Tränen in den Augen. «Es ist unglaublich traurig. Es ist unglaublich schwierig. Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde, aber dachte nie, dass er kommt.»