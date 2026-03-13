Mit 14 Jahren: Harper Beckham startet Beauty-Marke

Harper Beckham ist 14 Jahre alt – und steht schon mitten im Geschäft mit der Schönheit. Die Tochter von David (50) und Victoria Beckham (51) hat vergangene Woche in London ihr erstes Fotoshooting für ihre eigene Kosmetiklinie absolviert. Beide Eltern waren vor Ort dabei. Das berichtet die britische Zeitung «The Sun». Die Marke trägt den Namen «HIKU by Harper», ein Label, das Harper bereits vergangenes Jahr hat eintragen lassen.