Mit 46 Jahren: Jeanette Biedermann erwartet ihr erstes Kind

Jeanette Biedermann (46) wird zum ersten Mal Mutter. Das Management der Sängerin bestätigte die Schwangerschaft auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Es bittet zudem darum, «von weiteren Anfragen abzusehen und die Privatsphäre von Jeanette Biedermann zu respektieren».
Biedermann, die nach ihrer gescheiterten Ehe wieder eine neue Liebe gefunden hat, feierte am 22. Februar ihren 46. Geburtstag. Im vergangenen September erklärte sie im Interview mit der «Bild»–Zeitung über ihr Leben mit Mitte 40: «Meinen Seelenzustand würde ich als zufrieden beschreiben! Ich bin im Frieden mit meinem Inneren und in Liebe zu mir selbst.» Sie fühle sich ausgeglichener als mit 20. «Es ist ein wunderschönes Alter.»
Karriere in der Musik und im TV
Jeanette Biedermann ist hierzulande als Schauspielerin und Sängerin bekannt. Grosse Berühmtheit erlangte sie durch ihre Rolle in der RTL–Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (1999–2004). Später war sie unter anderem in den Serien «In aller Freundschaft» oder «Die Heiland – Wir sind Anwalt» zu sehen. TV–Show–Ausflüge unternahm sie 2019 mit der VOX–Musiksendung «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» und im Frühjahr 2025: Sie nahm an der 18. Staffel der RTL–Tanzshow «Let's Dance» teil und belegte am Ende den siebten Platz.