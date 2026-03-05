Mit 46 Jahren: Jeanette Biedermann erwartet ihr erstes Kind

Biedermann, die nach ihrer gescheiterten Ehe wieder eine neue Liebe gefunden hat, feierte am 22. Februar ihren 46. Geburtstag. Im vergangenen September erklärte sie im Interview mit der «Bild»–Zeitung über ihr Leben mit Mitte 40: «Meinen Seelenzustand würde ich als zufrieden beschreiben! Ich bin im Frieden mit meinem Inneren und in Liebe zu mir selbst.» Sie fühle sich ausgeglichener als mit 20. «Es ist ein wunderschönes Alter.»