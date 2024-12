Mit 50 Mutter von kleinen Zwillingen: Hilary Swank fühlt sich «wie 30»

Ihre Karriere stand an erster Stelle

Im Oktober gestand Swank im Interview mit «People», dass sie sich die meiste Zeit ihres Lebens «auf mein anderes Baby, nämlich meine Karriere, konzentriert hat.» Sie habe bereits im Alter von acht Jahren gewusst, dass sie Schauspielerin werden wolle. «Ich war also sehr karriereorientiert und war nicht bereit, in meinen 20ern Kinder zu bekommen, oder sogar in meinen 30ern, und dann kam ich in meine 40er und hatte keinen Partner», so Swank.