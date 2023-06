Mit 53 Jahren gestorben: Trauer um Ballermann-Star Sascha Loudovici

«Ich bin immer noch geschockt!»

Weiter heisst es in Krauses Post: «Sascha, du warst so ein feiner Kerl. Wir kannten uns seit 1998, haben gemeinsam auf der Bühne gestanden, sind Boot gefahren, hab auf Eurer Hochzeit gesungen, hatten gemeinsame Hits, ganz viel Spass am Leben, ...! Du warst einer der umtriebigsten Menschen, die ich kannte. Ich bin immer noch geschockt!» Am Ende schreibt der Sänger: «Mach's gut mein Freund! Du wirst fehlen. Ruhe in Frieden! Dein Freund Mickie».