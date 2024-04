Mit 54 Jahren: Jennifer Lopez zeigt ihre Kurven in Dessous-Shooting

Jennifer Lopez will sich wohlfühlen

Für die neuen «Silky Intimates» hat die US–Amerikanerin eine Kampagne geshootet, die in Deutschland ab dem 20. Mai 2024 online und in den Intimissimi–Geschäften zu sehen sein wird. Das teilte das Unternehmen am Dienstag (9. April) in einer Pressemitteilung mit. «Es ist so wichtig, dass man sich in den Styles, die direkt auf der Haut liegen, wohlfühlt», wird der Superstar darin zitiert. «Und genau das ermöglicht diese Kollektion.» Sie fühle sich an wie Seide, sei aber aus seinem strapazierfähigen Stoff gefertigt, «der sich wie eine zweite Haut an den Körper schmiegt».