Mit 57 gestorben: Ariana DeBose trauert um ihre Mutter Gina

DeBose würdigt Ginas Engagement als Lehrerin – fast 30 Jahre lang unterrichtete sie, zuletzt in der 8. Klasse Sozialkunde – und ihre Leidenschaft, junge Menschen zu fördern. Sie hebt Ginas Kreativität, Empathie und Mut hervor und nennt sie einen «lokalen Celebrity» in ihrer Community. Ariana betont, dass ihr Oscar «genauso ihrer Mutter gehört wie ihr selbst» und dass ihr grösster Stolz darin besteht, ihre Mutter stolz gemacht zu haben.