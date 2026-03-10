Mit 60 Jahren: Boston-Frontmann Tommy DeCarlo ist gestorben

Tommy DeCarlo (1965–2026), Leadsänger der US–Rockband Boston, ist tot. Er wurde 60 Jahre alt. Wie seine Familie auf Facebook mitteilte, starb er am Montag an einem Hirntumor.
«Nachdem bei ihm im vergangenen September Hirntumor diagnostiziert wurde, kämpfte er bis zum Schluss mit unglaublicher Stärke und Tapferkeit», hiess es in der Erklärung der Familie. «In dieser schweren Zeit bitten wir Freunde und Fans, die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren, während wir trauern und uns gegenseitig unterstützen.»
Vom Fan zum Frontmann
DeCarlos Aufstieg zum Rockstar verlief auf einem ungewöhnlichen Weg. Denn er wurde vom Fan zum Frontmann. Bevor er der Band beitrat, war der Kreditsachbearbeiter ein grosser Anhänger der Rocker, die für Hits wie «More Than a Feeling», «Peace of Mind» und «Foreplay/Long Time» bekannt sind. Er nahm Videos auf, in denen er die Lieder der Band sang. Tochter Talia veröffentlichte diese auf MySpace, wo Tom Scholz, der Gründer von Boston, 2007 zufällig darauf aufmerksam wurde. DeCarlos Stimme erinnerte ihn sofort an die des damals gerade verstorbenen Leadsängers Brad Delp.
Scholz kontaktierte Tommy DeCarlo und lud ihn ein, bei einem Konzert aufzutreten. DeCarlo sagte zu und war von 2007 bis zu seinem Tod der Frontmann der Band. Daneben trat er auch mit seinem Sohn Tommy DeCarlo Jr. an der Gitarre unter dem Namen DeCarlo auf.
«Erstklassiger Live–Künstler»
In einer Stellungnahme gegenüber «HuffPost» würdigte Tom Scholz seinen Bandkollegen als «erstklassigen Live–Künstler» und «engagierten Vater für seine Kinder». Jeder, der DeCarlo singen gehört habe, wisse «was für ein begabter Künstler er war, aber nur wenige wissen, wie hart er dafür gearbeitet hat, die Rolle des Boston–Sängers auszufüllen». Er werde ihn «als den unglaublichen Sänger in Erinnerung behalten, der 2007 wie aus dem Nichts auftauchte, um Boston zu retten».
Im Oktober 2025 hatte Tommy DeCarlo angekündet, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen von Live–Auftritten zurückziehen werde. «Das war keine leichte Entscheidung, denn das Musizieren und Teilen meiner Musik mit euch allen auf der ganzen Welt war eine der grössten Freuden meines Lebens, aber jetzt ist es wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, die ich brauche, um mich zu erholen und wieder in Bestform zu kommen, damit ich euch bei meiner Rückkehr auf die Bühne alles geben kann, was ich habe.» Dazu ist es leider nicht mehr gekommen.