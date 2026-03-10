Mit 60 Jahren: Boston-Frontmann Tommy DeCarlo ist gestorben

Im Oktober 2025 hatte Tommy DeCarlo angekündet, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen von Live–Auftritten zurückziehen werde. «Das war keine leichte Entscheidung, denn das Musizieren und Teilen meiner Musik mit euch allen auf der ganzen Welt war eine der grössten Freuden meines Lebens, aber jetzt ist es wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, die ich brauche, um mich zu erholen und wieder in Bestform zu kommen, damit ich euch bei meiner Rückkehr auf die Bühne alles geben kann, was ich habe.» Dazu ist es leider nicht mehr gekommen.