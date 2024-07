Mit 63 Jahren verstorben: Trauer um «Titanic»-Produzenten Jon Landau

Kollegen würdigen den Verstorbenen

Während sich James Cameron noch nicht zu dem Verlust seines engen Vertrauten gemeldet hat, würdigte «Titanic»–Star Frances Fisher (72) den Verstorbenen am 6. Juli. In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) schrieb sie: «Ruhe in Frieden, Jon.» John Bergman, Co–Vorsitzender von Disney Entertainment, betonte in einer Erklärung, Landau habe in der Filmindustrie «unauslöschliche Spuren» hinterlassen: «Jon war ein Visionär, dessen aussergewöhnliches Talent und Leidenschaft einige der unvergesslichsten Geschichten auf der Leinwand zum Leben erweckten. Er war ein ikonischer und erfolgreicher Produzent, aber ein noch besserer Mensch und eine wahre Naturgewalt, die alle um ihn herum inspirierte.»