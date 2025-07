Mit 69 Jahren: Punk-Legende Jock McDonald bei Badeunfall gestorben

Die Punk–Rock–Szene trauert um eine ihrer markantesten Stimmen. Jock McDonald (1956–2025), Frontmann der Band The Bollock Brothers, ist am 26. Juli bei einem Badeunfall in Irland ums Leben gekommen. Der tragische Vorfall soll sich britischen Medien zufolge in der Küstenstadt Bundoran ereignet haben. Der Sänger wurde 69 Jahre alt.