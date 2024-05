Mit 70 Jahren: Model Christie Brinkley stiehlt allen die Show

Model Christie Brinkley (70) hat bei den Feierlichkeiten zur neuen Ausgabe von «Sports Illustrated Swimsuit» für Aufsehen gesorgt. Zu dem Event in New York City, bei dem auch das 60. Jubiläum des Magazins gefeiert wurde, kam die 70–Jährige in einem enganliegenden, langen roten Kleid. Das hochgeschlossene Outfit hatte übergrosse, lange Flügel–Ärmel und einen hohen Beinschlitz.