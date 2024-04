Mit 78 Jahren: Fussball-Weltmeister Bernd Hölzenbein ist gestorben

Für die deutsche Nationalmannschaft spielte er von 1973 bis 1978 in 40 Partien und erzielte fünf Tore. 1974 wurde er an der Seite von Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Co. mit der Nationalelf in München Weltmeister. Er hatte im Finale gegen Holland einen Elfmeter herausgeholt, den Paul Breitner zum zwischenzeitlichen 1:1–Ausgleich verwandelte. Auch zwei Jahre später bei der Europameisterschaft 1976 war er dabei, Deutschland wurde damals Vize–Europameister. Sein letztes Turnier für die Nationalmannschaft war die Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien, in der Deutschland nach der Niederlage gegen Österreich in der zweiten Finalgruppe ausschied.