Mit 81 Jahren: Carlo von Tiedemann gibt seinen Führerschein ab

Wochenlang in der Klinik wegen schwerer Erkrankung

Der 81–Jährige hatte zuletzt eine schwere Zeit durchgemacht: Anfang des Jahres musste sich Carlo von Tiedemann aufgrund einer bakteriellen Infektion an den Herzkranzgefässen in eine Klinik begeben. Im Krankenhaus habe er sich auch noch einen Rückenwirbel gebrochen sowie eine Lungenentzündung eingefangen, erklärte er damals. Nach eigener Aussage in der «Bild»–Zeitung sei von Tiedemann «dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen».