Mit 90 Jahren! Joan Collins funkelt bei den Emmys

Nach wie vor steht sie vor der Kamera und pendelt zwischen ihren Wohnsitzen in London, Los Angeles und an der Côte d'Azur. 2022 war sie Gastjurorin in der britischen Ausgabe der Erfolgsshow «The Masked Singer». Zuletzt hat sie an ihrer Autobiografie «Behind The Shoulder Pads» geschrieben, in der sie ihre Erinnerungen und Abenteuer schildert. Das Buch erschien im September 2023.