Mit 91 Jahren: «Dahoam is Dahoam»-Urgestein Ursula Erber steigt aus

Am 7. April ist Ursula Erber ein letztes Mal bei «Dahoam is Dahoam» zu sehen

Mit positiven Gefühlen blickt sie auf ihren Abschied aus der Familienserie. Ihr gehe es «gut, weil ich mein Leben gelebt habe». Sie habe «sehr viel erlebt und sehr viel getan und dass ich auch noch die Freude hatte, eine Sache zu spielen, die dem Publikum so gefällt, das ist ein Geschenk». Dass sie so lange bei «Dahoam is Dahoam» zu sehen sein werde, habe sie aber am Anfang nicht erwartet «Ich hatte keine Ahnung, ich dachte: ‹Irgend so eine alte Schachtel muss ich spielen, dann spielen wir die mal.› Ich bin ja selber eine alte Schachtel.»