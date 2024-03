Mit 92 Jahren: Rupert Murdoch hat sich zum sechsten Mal verlobt

Murdoch lernte Zhukova angeblich bei einem grossen Familientreffen kennen, das von seiner dritten Ex–Frau Wendi Deng (55) ausgerichtet wurde. Murdochs heutige Verlobte arbeitete als Wissenschaftlerin an der University of California in Los Angeles, berichtet die «New York Times». Zhukova, die ursprünglich aus Russland stammt, war zuvor mit Alexander Zhukov (69) verheiratet, einem in Russland geborenen britischen Geschäftsmann. Zhukovas 42–jährige Tochter Dasha, eine russisch–amerikanische Kunstsammlerin, war mit dem russischen Oligarchen Roman Abramovich (57) verheiratet.