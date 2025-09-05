Mit 92 Jahren verstorben: Palast trauert um Herzogin Katharine

Musik– und Tennisfan

Herzogin Katharine war das älteste Mitglied der Königsfamilie. Sie war mit Edward (89), dem Herzog von Kent, einem Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022) verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Neben der Musik begeisterte sie sich auch für Tennis. Ihr Ehemann war von 1969 bis 2021 Präsident des All England Lawn Tennis and Croquet Club, der das Wimbledon–Turnier ausrichtet. In dieser Zeit überreichte er bei mehr als 350 Gelegenheiten die Siegerpokale an die Gewinner der Herren–Einzelkonkurrenz. Herzogin Katharine überreichte die Trophäen bei den Damen–Finals.