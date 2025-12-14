Mit Baby Ines: Schwedische Mini-Royals senden Adventsgrüsse

In einem Statement erklärte der Palast, Sofia habe Epstein «vor etwa 20 Jahren ein paar Mal getroffen» – bei gesellschaftlichen Anlässen wie einem Restaurantbesuch und einer Filmpremiere. Seitdem habe sie keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Der Hof betonte laut «Expressen» zudem, die heutige Prinzessin habe «nie in irgendeiner Form von Abhängigkeitsverhältnis» zu Epstein gestanden. Die Treffen mit ihm wurden offenbar von der schwedischen Unternehmerin Barbro Ehnbom vermittelt, einer ehemals engen Vertrauten von Sofia Hellqvist, die vor ihrer Hochzeit mit Prinz Carl Philip Model und Reality–Darstellerin war.