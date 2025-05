Mit Babybauch bei der Met Gala: Rihanna ist wieder schwanger

Rihanna (37) erwartet ihr drittes Kind mit ihrem Partner ASAP Rocky (36). Die Sängerin enthüllte am Montag, dass sie schwanger ist, indem sie ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Met Gala in New York zeigte. Sie erschien zu dem Mode–Event in einer taillienkurzen schwarzen Anzugjacke von Marc Jacobs, unter der ein schneeweisser Kragen hervorblitzte, einem grauen Bustier–Top aus Wolle und einem exzentrischen Nadelstreifenrock mit hinten verknoteten Ärmeln und oberschenkelhohem Schlitz.