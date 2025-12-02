Mit Babyfoto: Arabella Kiesbauer gratuliert Tochter zum 18. Geburtstag

Enger Familienzusammenhalt

Arabella Kiesbauer ist seit 2004 mit Florens Eblinger verheiratet. 2007 erblickte Tochter Nika das Licht der Welt, drei Jahre später folgte Sohn Neo. Im Interview mit dem «Kurier» erklärte Kiesbauer 2024: «Die Kinder werden älter und selbstständiger. Damit müssen wir als Eltern auch lernen, umzugehen. Wir waren immer sehr, sehr eng und sehr harmonisch im Umgang miteinander. Und jetzt die Kinder loszulassen ist für uns eine Umstellung, aber es ist der Lauf des Lebens und ein Prozess.»