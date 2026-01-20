Mit Barbara Schöneberger: Dreiteilige ESC-Show im ORF

Drei Abende mit drei Mottos

Jede der drei Ausgaben steht unter einem eigenen Motto. Den Auftakt am 24. April macht «70 Jahre grösste Musikshow der Welt», hier dreht sich alles um überraschende und teils wenig bekannte Geschichten aus der ESC–Historie. Die zweite Show am 1. Mai widmet sich «Österreichs emotionalsten Momenten» und rückt den ESC aus nationaler Perspektive in den Mittelpunkt. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit ehemaligen Teilnehmern, «die teilweise zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder hinters Mikro treten.»