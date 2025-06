Mit beiden Töchtern: Christian Slater erhält seinen Stern

Der Weg zu diesem harmonischen Familienmoment war für Slater nicht immer geradlinig. In den 90er–Jahren galt er als Hollywood–Rebell, kämpfte mit Suchtproblemen und geriet mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt – alles liegt über 20 Jahre zurück. Heute ist er ein anderer Mann geworden. «In den 90ern war es so, dass ich mir nur wünschen konnte, immer irgendwo anders zu sein», erzählte er kürzlich «Fox News Digital». «Jetzt bin ich wirklich gerne zu Hause.» Diese Wandlung wird auch in seiner aktuellen Rolle in «Dexter: Original Sin» deutlich, wo er als väterliche Figur Harry Morgan auftritt.