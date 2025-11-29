Mit besonderem Namen: Melania Trump gründet eigene Produktionsfirma

Melania Trump (55) hat bekannt gegeben, dass sie eine Produktionsfirma namens Muse Films gegründet hat. Der Name hat laut «Hollywood Reporter» eine besondere Bedeutung.
Dokumentarfilm «Melania» startet im Januar
Am Freitag schrieb die First Lady in den sozialen Netzwerken neben ein Video mit dem animierten Firmenlogo: «Ich präsentiere. Muse Films, meine neue Produktionsfirma.» Angeblich war Muse der Codename des Secret Service für sie während der ersten Amtszeit ihres Mannes, US–Präsident Donald Trump (79). Gleichzeitig machte die 55–Jährige Werbung für die Dokumentation «Melania», die am 30. Januar in den USA und ausgewählten internationalen Kinos startet.
Der Film von Regisseur Brett Ratner – sein erster seit den Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens – entstand unter Beteiligung von Melania Trump. Amazon erwarb im Januar dieses Jahres die Rechte. Sie bietet einen Blick hinter die Kulissen der 20 Tage vor Donald Trumps zweiter Amtseinführung aus der Perspektive der First Lady.
Melania Trump ist neben Fernando Sulichin von New Element Media als ausführende Produzentin an dem Film beteiligt. Die Dreharbeiten begannen im Dezember 2024. Der Film soll später von einer dreiteiligen Dokumentarserie begleitet werden.
Auch Obamas haben eine Produktionsfirma
Dass sich jemand aus dem Weissen Haus im Filmgeschäft betätigt, ist nicht neu. Barack (64) und Michelle Obama (61) gründeten Higher Ground Productions – allerdings erst nach dem Ende von Barack Obamas zweiter Amtszeit. Ihre erste Produktion, die Netflix–Dokumentation «American Factory», gewann 2022 den Oscar für den besten Dokumentarfilm.