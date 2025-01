Mit besonderen Jubiläen: Das hat das Festival-Jahr 2025 zu bieten

Rock am Ring und Rock im Park

Am Pfingstwochenende 2025 werden bekannte Zwillingsfestivals rundes Jubiläum feiern: Rock am Ring besteht seit 40 Jahren, Rock im Park darf sich über sein 30. Jahr freuen. Für die beiden Jubiläumsausgaben, die parallel von 6. bis 8. Juni 2025 wie gewohnt am Nürburgring in der Eifel und am Zeppelinfeld in Nürnberg stattfinden, sind bereits viele Acts bestätigt.