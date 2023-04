Mit besonderer Verpackung: König Charles III. verkauft jetzt Kekse

König Charles III. (74) verkauft jetzt seine eigenen Süssigkeiten. Laut britischer «Daily Mail» können Gäste im Besucherzentrum von Sandringham House die Leckereien erstehen. Das Anwesen befindet sich in der englischen Grafschaft Norfolk, ist Privateigentum der königlichen Familie und der Ort, an dem die Royals Weihnachten feiern. Unter den Produkten befinden sich Kekse in den verschiedensten Sorten, Schokoladentafeln, Schokoriegel oder Toffees. Auf den Verpackungen ist jeweils ein besonderes Gemälde abgedruckt.