Mit Blätterteig gemacht: Spargel-Prosciutto-Tarte vom Blech

Die Spargelsaison ist eröffnet und bringt frischen Schwung in die Küche. Knackiger grüner Spargel trifft in dieser Blätterteig–Tarte auf Crème fraîche, Erbsen und würzigen Prosciutto – eine Kombination, die nach Frühling schmeckt. Die Tarte lässt sich sowohl warm als auch lauwarm geniessen und eignet sich perfekt für einen leichten Lunch.
Zutaten (für ein Blech, ca. 8 Stücke)
1 Rolle Blätterteig (ca. 275 g, rechteckig, aus dem Kühlregal)
400 g grüner Spargel
150 g Prosciutto (dünn aufgeschnitten)
150 g Erbsen (TK oder frisch)
200 g Crème fraîche
2 Eier
80 g Parmesan, frisch gerieben
1 Knoblauchzehe
1 Bio–Zitrone (Abrieb)
2 EL Olivenöl
Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
1 TL getrockneter Thymian
1 Eigelb zum Bestreichen
Kochutensilien: Backblech, Backpapier, Rührschüssel, Schneebesen, Sparschäler, Schneidebrett, scharfes Messer, Zestenreibe, Käsereibe, Pinsel
Zubereitung (50 Minuten)
1. Den Backofen auf 200 °C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Backblech mit Backpapier auslegen. Den Blätterteig auf dem Blech ausrollen. Einen etwa 2 cm breiten Rand ringsum einritzen, damit er beim Backen schön aufgeht. Den gesamten Boden mehrfach mit einer Gabel einstechen. Das Eigelb mit einem Esslöffel Wasser verquirlen und den Rand damit bestreichen.
2. In einer Schüssel die Crème fraîche mit den Eiern, dem frisch geriebenen Parmesan, der gepressten Knoblauchzehe, dem Zitronenabrieb und dem Thymian glatt rühren. Mit Salz und Pfeffer würzen und die cremige Masse gleichmässig auf dem Blätterteig innerhalb des eingeritzten Randes verstreichen.
3. Den grünen Spargel im unteren Drittel schälen, die holzigen Enden abbrechen und die Stangen anschliessend schräg in etwa 4 cm lange Stücke schneiden. In einer Schüssel mit Olivenöl, Salz und Pfeffer schwenken. Die Spargelstücke gleichmässig auf der Crème–fraîche–Masse verteilen und die Erbsen dazwischen streuen.
4. Die Tarte im Ofen 25–30 Minuten backen, bis der Blätterteig tief goldbraun aufgegangen und die Füllung gestockt ist. In den letzten fünf Minuten die hauchdünnen Prosciutto–Scheiben locker auf der Tarte drapieren – sie sollen kross werden, ohne zu verbrennen.
5. Die fertige Tarte kurz ruhen lassen, dann mit einem scharfen Messer in gleichmässige Rechtecke schneiden.
Anrichtetipps
Die Rechtecke auf einem Holzbrett oder einer grossen Platte anrichten. Etwas Zitronenabrieb darüber streuen. Ein Hauch Olivenöl über die Tarte geben und geniessen.
Getränkeempfehlung
Ein grüner Tee auf Eis mit Minze und Zitrone bringt die frischen Aromen von Spargel und Erbsen perfekt zur Geltung.
Ein Crémant verleiht der Tarte mit seinem feinen Schaum und den fruchtig–mineralischen Noten eine elegante Leichtigkeit.
Rezeptvariationen
Für eine vegetarische Variante den Prosciutto durch eine entsprechende Alternative oder geröstete Pinienkerne und halbierte Kirschtomaten ersetzen.
Mit Ziegenkäse statt Parmesan in der Crème–fraîche–Masse erhält die Tarte eine würzig–cremige Tiefe.