Mit Blätterteig gemacht: Spargel-Prosciutto-Tarte vom Blech

Die Spargelsaison ist eröffnet und bringt frischen Schwung in die Küche. Knackiger grüner Spargel trifft in dieser Blätterteig–Tarte auf Crème fraîche, Erbsen und würzigen Prosciutto – eine Kombination, die nach Frühling schmeckt. Die Tarte lässt sich sowohl warm als auch lauwarm geniessen und eignet sich perfekt für einen leichten Lunch.