Mit Brad Pitt: Spin-off zu «Once Upon a Time... in Hollywood» kommt

Brad Pitt (61) schlüpft für Netflix offenbar erneut in seine ikonische Oscar–prämierte Rolle als Cliff Booth. Wie das Branchenmagazin «Variety» berichtet, ist beim Streamingdienst ein Spin–off zum Streifen «Once Upon a Time... in Hollywood», der Pitt 2020 seinen zweiten Goldjungen bescherte, in Arbeit.