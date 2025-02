Mit Calvin Kleinen und einer Neuerung: «Ex on the Beach» kehrt zurück

Eigentlich stellen sich bei «Ex on the Beach» Singles ihren Ehemaligen, die sie vom Anbandeln mit anderen Singles abhalten sollen. Doch in Staffel sechs der Datingshow ist das erstmals anders. Neben alleinstehenden Kandidaten sind nun auch zwei Paare dabei. Diese Überraschung servierte RTL+ seinen Followern in einem Instagram–Video, das die Teilnehmer der neuen Folgen vorstellt.