Mit dem Herbst in Sichtweite: Welche Styles kehren zurück?

Mit dem Herbst in Sichtweite, kündigt sich nicht nur ein Wechsel der Jahreszeiten an, sondern wie immer auch eine aufregende Veränderung in der Welt der Mode. Die Blätter verfärben sich, die Temperaturen sinken, und die Modewelt bereitet sich darauf vor, sich in ein festliches Farbenmeer zu tauchen. Doch was macht den Herbst 2023 besonders?