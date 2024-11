Mit dem Kinderwagen durch L.A.: Margot Robbie im Mama-Glück

Margot Robbies Schwangerschaft wurde im Juli öffentlich gemacht. Wenig später zeigte sich der «Suicide Squad»–Star erstmals öffentlich mit Babybauch bei einem Besuch des Tennis–Turniers in Wimbledon. Ende August genoss das Paar einen romantischen «Babymoon» auf Sardinien in Italien. Der letzte Auftritt der werdenden Mutter auf dem roten Teppich fand am 9. September statt, als sie die Vorführung der von ihr und ihrem Mann produzierten Komödie «My Old Ass» besuchte.