Mit dem Nachtzug in den Norden: Im Schlaf nach Skandinavien

Wer möchte, kann bereits in Dänemark aussteigen, dann wird die Nacht aber recht kurz. Denn Reisende, die in der Hansestadt gegen Mitternacht zusteigen, müssen sich dringend den Wecker stellen, wenn die Hauptstadt Kopenhagen das Reiseziel ist. Im Viertel Ørestad hält der Nachtzug bereits gegen 06:30 Uhr morgens. Soll es ins schwedische Stockholm gehen, kann man aber getrost ausschlafen. Hier kommt der Zug in der Regel mittags gegen 13:15 Uhr an. Auf der Route gibt es unter anderem auch Halte in Malmö, Lund und Norrköping.