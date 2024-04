Mit dem Segen der Swifties: Travis Kelce verlängert in Kansas City

Fakt ist: Mit dem Vertag bindet sich Kelce nicht nur für zwei weitere Jahre an die Chiefs. Er verpflichtet sich auch, mit dem Team in der 500.000 Einwohner–Stadt Kansas City zu trainieren und die Hälfte seiner Spiele im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, auszutragen. So gern er also seine Herzensdame Taylor zu deren weltweiten Konzerten begleitet: Nach zwölf Jahren bei den Chiefs bleibt Kansas City in der Mitte Amerikas Kelves Lebensmittelpunkt. Taylor Swift besitzt zwar Immobilien von Los Angeles bis London. Doch auch sie ist, wie Kelce, als heimatverbunden bekannt. Heute noch bezeichnet sie ihren ersten Wohnsitz in Nashville als ihr Zuhause. Findet sie nun mit Travis in Kansas ihr zweites und dauerhaftes Nest?