Mit den Orlando Magic: Wo wird das NBA-Spiel aus Berlin übertragen?

Neben den Wagner–Brüdern gehört auch der deutsche Nationalspieler Tristan da Silva (24) zum Team der Orlando Magic. Der 24–Jährige muss dabei auf eine Brüder–Reunion verzichten, wie er in einem Interview erklärte. Oscar da Silva (27) spielt für den FC Bayern München, der am Donnerstag ein Heimspiel hat. «Natürlich würde ich mich freuen, wenn er hier wäre, aber das gehört dazu.» Dafür seien seine Eltern und viele seiner besten Freunde dabei.