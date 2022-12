Mit Dianas Ring und Designerrobe: Meghan lässt sich in New York feiern

Wirbel um Netflix-Doku

Fragen zu ihrer Netflix-Doku «Harry & Meghan», deren erster Teil am morgigen Donnerstag (8. Dezember) erscheint, beantworteten Meghan und Harry offenbar nicht in New York. Die Doku sorgt schon im Vorfeld für viel Wirbel. «Es ist ein schmutziges Spiel», erklärt Prinz Harry etwa in einem Trailer über den Umgang der britischen Presse mit seiner Frau Meghan. «Es gibt eine Familienhierarchie. Es gibt undichte Stellen und fingierte Geschichten.» Gegen Meghan sei ein Krieg geführt worden, um die Interessen anderer durchzusetzen.