Mit diesem Royal verband Michelle Trachtenberg eine tiefe Freundschaft

Die beiden lernten sich laut «Daily Mail» im Jahr 2013 kennen, als Prinzessin Eugenie gerade in New York City lebte. Auch Jahre später blieben Trachtenberg und die Tochter von Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (65) in Kontakt, wie Bilder in den sozialen Netzwerken belegen. So postete Trachtenberg etwa 2016 ein gemeinsames Bild mit ihrer royalen Freundin, die ihr offenbar eine Kunstausstellung in Los Angeles ans Herz gelegt hatte. «Vielen Dank an mein Girl E, dass sie meine Kunstführerin ist», hatte die Schauspielerin damals geschrieben.