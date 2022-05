In Turin findet am Samstag (14. Mai) das Finale des 66. Eurovision Song Contest statt. Gefeiert wird das auch noch einen Tag später im «ZDF-Fernsehgarten» (15. Mai, 11:50 Uhr). In der Show mit Moderatorin Andrea Kiewel (56) soll sich dem Sender zufolge «alles um Italien und den Eurovision Song Contest» drehen.