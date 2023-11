Mit diesem XXL-Accessoire wertet Emma Watson ihren Red-Carpet-Look auf

Schauspielerin Emma Watson (33) weiss, wie man einen schlichten schwarzen Hosenanzug zum Hingucker auf dem roten Teppich macht. Am Sonntagabend war die ehemalige «Harry Potter»–Darstellerin in London bei der Premiere des Films «We Dare To Dream» zu Gast. Dort posierte sie neben der pakistanischen Kinderrechtsaktivistin sowie Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai (26) und der syrischen Dokumentarfilmerin sowie Aktivistin Waad Al–Kateab (32) auf dem roten Teppich.