Mit diesen Gadgets wird der Junggesellinnenabschied ein Highlight

Nicht nur der Hochzeitstag selbst soll für die Braut unvergesslich sein, vorab will auch der Junggesellinnenabschied mit ihren besten Freundinnen das Potenzial haben, als wunderschöner Tag in Erinnerung zu bleiben. Fokus liegt bei der Planung eines JGAs daher auf jeden Fall auf den Aktivitäten, aber auch das Drumherum sollte nicht zu kurz kommen. Die richtigen Accessoires können dazu beitragen, dass in der Mädelsgruppe ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht. Mit diesen Fashion–Gadgets wird der Junggesellinnen–Abschied für die Bride–to–be und das Team Bride ein ganz besonderes Erlebnis: