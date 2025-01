Mit diesen Prompts wird ChatGPT zum persönlichen Lifecoach

Der «Ein Tag in meinem Leben»–Trick

Besonders kraftvoll ist der «Ein Tag in meinem Leben»–Trick: Fassen Sie der KI Ihre langfristigen Ziele, Wünsche und Visionen zusammen. Träumen Sie gross dabei. Anschliessend bitte Sie ChatGPT: «Beschreibe mir so detailliert wie möglich einen Tag in meinem Leben, in dem ich das alles erreicht habe.»