Mit diesen Worten feiert Anna Ermakova ihre Mutter

Innige Mutter–Tochter–Bilder

In einem Instagram–Post schrieb die 26–Jährige am späten Montagabend: «Alles Gute zum Geburtstag, Mama. An die einzigartigste, lustigste, widerstandsfähigste Dame, die ich kenne.» Dazu teilte sie mehrere Bilder, die das Mutter–Tochter–Duo in verschiedenen Momenten zeigen – etwa Arm in Arm in Bademänteln, am Strand, im Fahrstuhl und bei einer Veranstaltung. Auch ein alter Schnappschuss, auf dem Angela Ermakova ihre damals noch kleine Tochter auf dem Arm hält, ist unter den veröffentlichten Bildern.