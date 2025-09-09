Mit Ehemann bei Filmpremiere in Toronto: Emily Blunt zeigt viel Haut

Eleganter Pärchenauftritt

Für die Premiere von «The Smashing Machine» wählte die britisch–US–amerikanische Schauspielerin ein schwarzes Ensemble von Stella McCartney, das durch seine raffinierten Details bestach. Das Oberteil bestand aus einem Bandeau mit einem dreieckigen Ausschnitt in der Brustmitte, der durch durchsichtiges Spitzenmaterial verbunden war. Ein weiterer Cut–out im Bauchbereich setzte ihre Taille gekonnt in Szene. Blunt kombinierte das auffällige Top zu einer lässigen, tiefgeschnittenen Nadelstreifenhose in Schwarz. Ihre braunen Haare trug sie in lockeren Wellen, das Make–up hielt sie mit Nude–Lippenstift und schimmerndem Lidschatten dezent.