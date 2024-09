Mit elf Jahren: Prinz George lernt Fliegen

Prinz George (11) hat seine erste Flugstunde absolviert. Vor den Augen von Mama und Papa, Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42), ging es für den künftigen britischen Thronfolger am letzten Tag der Sommerferien in die Lüfte. Wie die britische Boulevardzeitung «The Sun» weiter meldet, soll der Elfjährige seinen Jungfernflug auf dem Flugplatz White Waltham in der Nähe von Maidenhead «geliebt» haben.