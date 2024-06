Mit Elton und mehr: Shows und Sendungen rund um die EM

In einem «heute–show»–Spezial «Fussball – Ein Ball für zwei» (28. Juni, 22:30 Uhr) werden sich Lutz van der Horst (48) und Fabian Köster (28) der Fussball–EM in Deutschland widmen: «Wer ist Profiteur des Spiels, was sagen Fans und Verbände? Ist eitel Sonnenschein am Fussballhimmel? Die Reporter mischen sich unter die EM–Fans, fragen nach, wo das viele Geld eigentlich bleibt, und präsentieren den nackten Wahnsinn.»